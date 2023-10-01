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Италия
01 октября 2023, 23:59 | Обновлено 02 октября 2023, 00:19
26
0

Аталанта и Юве разошлись миром, Рома переиграла Фрозиноне

Забили Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини, Пауло Дибала сделал 2 ассиста

01 октября 2023, 23:59 | Обновлено 02 октября 2023, 00:19
26
0
Аталанта и Юве разошлись миром, Рома переиграла Фрозиноне
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле обыграла «Фрозиноне» (2:0).

Счет на 22-й минуте открыл Ромелу Лукаку, а на 83-й минуте точку поставил Лоренцо Пеллегрини. Форвард «Ромы» Пауло Дибала сделал две голевые передачи.

Команда Жозе Моуриньо имеет всего 8 очков и находится на 12-м месте в Серии А.

«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) и идет на 4-й позиции (14 баллов).

Серия А. 7-й тур, 1 октября

Рома – Фрозиноне – 2:0

Голы: Лукаку, 21, Пеллегрини, 83

Аталанта – Ювентус – 0:0

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Источник Sport.ua
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