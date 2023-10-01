Владимир БРАЖКО: «У Динамо остался только чемпионат. Должны быть первыми»

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Александрию, исправившись перед болельщиками после поражения от Оболони и вылета из Кубка Украины.

– Эмоции положительные, мы победили. Это мой первый дубль за «Динамо», я очень доволен, что он помог команде достичь положительного результата, которого мы сегодня полностью заслужили.

– Оба мяча были забиты после подач с угловых. Это ваши отработанные на тренировках комбинации?

– Мы долго не забивали со стандартов. Сегодня я чувствовал, что должен находиться на дальней штанге, дважды туда пошел – и дважды забил.

– Что было в раздевалке после матча, что говорил тренер?

– Все с хорошим настроением, покричали немного. Но забываем этот матч, он уже история, и готовимся к следующему. Хочется побеждать в каждом матче и в итоге завоевать чемпионство.

– При счете 2:2 верили в то, что удастся одержать победу?

– Да, счет был шатким, но я знал, что мы победим, поскольку мы полностью контролировали игру.

– Сейчас «Динамо» является лидером по потерянным очкам, имея еще три игры в запасе по сравнению с конкурентами за первую строчку. Можно чувствовать себя более или менее уверенно, учитывая, что сейчас все в наших руках?

– Самое главное – это выходить на поле и побеждать в каждом матче. И тогда все будет хорошо.

– После матча с «Оболонью» настроение было не самым хорошим. Как удалось переключиться?

– Проиграли, настроение было не очень. Но побеседовали с ребятами, настроились – и сегодня сражались друг за друга, получив положительный результат.

– В дальнейшем вы будете сконцентрированы только на выступлении в чемпионате Украины. Должно быть легче?

– У нас остался только чемпионат, и должны занимать только первое место.