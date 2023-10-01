Владимир БРАЖКО: «У Динамо остался только чемпионат. Должны быть первыми»
Команда продолжает побеждать в УПЛ
Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Александрию, исправившись перед болельщиками после поражения от Оболони и вылета из Кубка Украины.
– Эмоции положительные, мы победили. Это мой первый дубль за «Динамо», я очень доволен, что он помог команде достичь положительного результата, которого мы сегодня полностью заслужили.
– Оба мяча были забиты после подач с угловых. Это ваши отработанные на тренировках комбинации?
– Мы долго не забивали со стандартов. Сегодня я чувствовал, что должен находиться на дальней штанге, дважды туда пошел – и дважды забил.
– Что было в раздевалке после матча, что говорил тренер?
– Все с хорошим настроением, покричали немного. Но забываем этот матч, он уже история, и готовимся к следующему. Хочется побеждать в каждом матче и в итоге завоевать чемпионство.
– При счете 2:2 верили в то, что удастся одержать победу?
– Да, счет был шатким, но я знал, что мы победим, поскольку мы полностью контролировали игру.
– Сейчас «Динамо» является лидером по потерянным очкам, имея еще три игры в запасе по сравнению с конкурентами за первую строчку. Можно чувствовать себя более или менее уверенно, учитывая, что сейчас все в наших руках?
– Самое главное – это выходить на поле и побеждать в каждом матче. И тогда все будет хорошо.
– После матча с «Оболонью» настроение было не самым хорошим. Как удалось переключиться?
– Проиграли, настроение было не очень. Но побеседовали с ребятами, настроились – и сегодня сражались друг за друга, получив положительный результат.
– В дальнейшем вы будете сконцентрированы только на выступлении в чемпионате Украины. Должно быть легче?
– У нас остался только чемпионат, и должны занимать только первое место.
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