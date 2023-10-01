В понедельник, 2 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Металлист-1925». Игра пройдет в Днепре стадионе «Днепр-Арена». Начало в 17:00.

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«Днепр-1» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и в Youtube.