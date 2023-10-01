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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 21:41 | Обновлено 01 октября 2023, 22:16
126
0

Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 октября в 17:00 поединок 9-го тура Украинской Премьер-Лиги

01 октября 2023, 21:41 | Обновлено 01 октября 2023, 22:16
126
0
Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 2 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Металлист-1925». Игра пройдет в Днепре стадионе «Днепр-Арена». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Днепр-1» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и в Youtube.

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Днепр-1 – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Металлист 1925 Днепр-1 - Металлист 1925 смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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