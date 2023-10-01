Украина. Премьер лига01 октября 2023, 21:17 | Обновлено 01 октября 2023, 21:25
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Владимир БРАЖКО: «В Кубке не хватило мотивации, пустота. Результат – в УПЛ»
Команда реабилитировалась после вылета из Кубка Украины
01 октября 2023, 21:17 | Обновлено 01 октября 2023, 21:25
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Хавбек Динамо Владимир Бражко в матче УПЛ против Александрии (4:2) оформил дубль и помог команде победить после поражения в Кубке Украины, где игрока раскритиковал тренер Мирча Луческу.
«Позитивные эмоции, оформил первый дубль. Основной состав? Через ошибки проходит адаптация, с «Оболонью» были ошибки, теперь реабилитируюсь. С ними не хватило мотивации, была пустота, не было эмоций».
«Будет результат в чемпионате», – сказал Бражко.
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