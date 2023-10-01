Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир БРАЖКО: «В Кубке не хватило мотивации, пустота. Результат – в УПЛ»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 21:17 | Обновлено 01 октября 2023, 21:25
510
1

Владимир БРАЖКО: «В Кубке не хватило мотивации, пустота. Результат – в УПЛ»

Команда реабилитировалась после вылета из Кубка Украины

01 октября 2023, 21:17 | Обновлено 01 октября 2023, 21:25
510
1
Владимир БРАЖКО: «В Кубке не хватило мотивации, пустота. Результат – в УПЛ»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Хавбек Динамо Владимир Бражко в матче УПЛ против Александрии (4:2) оформил дубль и помог команде победить после поражения в Кубке Украины, где игрока раскритиковал тренер Мирча Луческу.

«Позитивные эмоции, оформил первый дубль. Основной состав? Через ошибки проходит адаптация, с «Оболонью» были ошибки, теперь реабилитируюсь. С ними не хватило мотивации, была пустота, не было эмоций».

«Будет результат в чемпионате», – сказал Бражко.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Динамо лучше нас. Слухи об отставке не комментирую»
Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Судья в матче Динамо наказал голкипера Александрии за задержку мяча
Владимир Бражко Динамо Киев Александрия Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Бокс | 01 октября 2023, 11:45 7
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира не представляет, как украинец справится с габаритами британца

Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Футбол | 30 сентября 2023, 21:34 18
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу

Команда Мичела впервые в этом сезоне проиграла соперникам в Ла Лиге

Кочергин сделал ассист за Ракув в чемпионате Польши
Футбол | 01.10.2023, 19:23
Кочергин сделал ассист за Ракув в чемпионате Польши
Кочергин сделал ассист за Ракув в чемпионате Польши
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
Бокс | 01.10.2023, 08:09
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Футбол | 01.10.2023, 17:35
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
не було мотивації і вилетіли із Кубка  не було мотивації і пролетіли мимо всіх єврокубків 
Просто  ФК ОПЗЖ і просто 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 196
Футбол
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
01.10.2023, 01:05 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 31
Бокс
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 39
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 8
Бокс
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем