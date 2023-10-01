Владимир БРАЖКО: «В Кубке не хватило мотивации, пустота. Результат – в УПЛ»

Хавбек Динамо Владимир Бражко в матче УПЛ против Александрии (4:2) оформил дубль и помог команде победить после поражения в Кубке Украины, где игрока раскритиковал тренер Мирча Луческу.

«Позитивные эмоции, оформил первый дубль. Основной состав? Через ошибки проходит адаптация, с «Оболонью» были ошибки, теперь реабилитируюсь. С ними не хватило мотивации, была пустота, не было эмоций».

«Будет результат в чемпионате», – сказал Бражко.