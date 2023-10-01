Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист 1925
В Днепре на стадионе «Днепр-Арена» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 2 октября, пройдет матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Металлист 1925».
Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Львова Роман Блавацкий. Начало матча в 17.00.
«Днепр-1» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и в Youtube
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.
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