В понедельник, 2 октября, пройдет матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Металлист 1925».

Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Львова Роман Блавацкий. Начало матча в 17.00.

«Днепр-1» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и в Youtube

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.