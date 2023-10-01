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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 20:52 | Обновлено 01 октября 2023, 20:58
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Команды Юрия Вернидуба пропустили 300-й мяч в УПЛ

Автором «юбилейного» гола стал Василий Рунич

01 октября 2023, 20:52 | Обновлено 01 октября 2023, 20:58
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0
Команды Юрия Вернидуба пропустили 300-й мяч в УПЛ
ФК Рух. Василий Рунич

Первый мяч, забитый хавбеком «Руха» Василием Руничем в матче с «Кривбассом» (3:1), стал 300-м, пропущенным командами Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал восьмым тренером, чьи подопечные достигли этого рубежа. 262 раза довелось вынимать мячи из собственных ворот при руководстве Вернидуба голкиперам «Зари» и 40 - вратарям «Кривбасса».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи команды пропустили наибольшее количество мячей в УПЛ

Тренер

Клубы

ПМ

1.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (93), Динамо (3), Таврия (13),

645

Ильичевец (389), Ворскла (147)

2.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (21), Карпаты (210), Кривбасс (32),

613

Металлург З (76), Металлист (235), Днепр (39)

3.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (513), Металлург З (28)

541

4.

Владимир ШАРАН

Закарпатье (25), Александрия (258),

343

Карпаты (12), Минай (48)

5.

Олег ТАРАН

Кривбасс (254), Металлург З (75)

329

6.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (19), Верес (5), ЦСКА (44),

314

Металлист (134), Металлург З (19), Таврия (93)

7.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (176), Кремень (27), Металлург З (37),

312

Карпаты (29), Ильичевец (43)

8.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (262), Кривбасс (40)

302

9.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (234), Динамо (50)

284

10.

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Нива В (18), Днепр (29), Арсенал (83),

277

Металлург З (19), Говерла (128)

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Источник Sport.ua
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