Команды Юрия Вернидуба пропустили 300-й мяч в УПЛ
Автором «юбилейного» гола стал Василий Рунич
Первый мяч, забитый хавбеком «Руха» Василием Руничем в матче с «Кривбассом» (3:1), стал 300-м, пропущенным командами Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал восьмым тренером, чьи подопечные достигли этого рубежа. 262 раза довелось вынимать мячи из собственных ворот при руководстве Вернидуба голкиперам «Зари» и 40 - вратарям «Кривбасса».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, чьи команды пропустили наибольшее количество мячей в УПЛ
|
|
Тренер
|
Клубы
|
ПМ
|
1.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (93), Динамо (3), Таврия (13),
|
645
|
|
|
Ильичевец (389), Ворскла (147)
|
|
2.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (21), Карпаты (210), Кривбасс (32),
|
613
|
|
|
Металлург З (76), Металлист (235), Днепр (39)
|
|
3.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (513), Металлург З (28)
|
541
|
4.
|
Владимир ШАРАН
|
Закарпатье (25), Александрия (258),
|
343
|
|
|
Карпаты (12), Минай (48)
|
|
5.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (254), Металлург З (75)
|
329
|
6.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (19), Верес (5), ЦСКА (44),
|
314
|
|
|
Металлист (134), Металлург З (19), Таврия (93)
|
|
7.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (176), Кремень (27), Металлург З (37),
|
312
|
|
|
Карпаты (29), Ильичевец (43)
|
|
8.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (262), Кривбасс (40)
|
302
|
9.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (234), Динамо (50)
|
284
|
10.
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
Нива В (18), Днепр (29), Арсенал (83),
|
277
|
|
|
Металлург З (19), Говерла (128)
|
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