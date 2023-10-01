Команды Юрия Вернидуба пропустили 300-й мяч в УПЛ

Первый мяч, забитый хавбеком «Руха» Василием Руничем в матче с «Кривбассом» (3:1), стал 300-м, пропущенным командами Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал восьмым тренером, чьи подопечные достигли этого рубежа. 262 раза довелось вынимать мячи из собственных ворот при руководстве Вернидуба голкиперам «Зари» и 40 - вратарям «Кривбасса».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи команды пропустили наибольшее количество мячей в УПЛ