Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Колос очень хорошо сыграл в защите»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча девятого тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (ничья 0:0):

«Соперник очень хорошо сыграл в защите. Нам не удалось создать голевые моменты. Мое личное мнение, что игра ничейная. Когда не создаешь моменты, победить трудно. Я был бы не против, чтобы была победа, но я доволен ничьей», – сказал Калитвинцев после матча.

На данный момент «Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ с 16 очками в активе в девяти сыгранных матчах.