Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Колос очень хорошо сыграл в защите»
Тренер «Полесья» – о матче с «Колосом»
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча девятого тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (ничья 0:0):
«Соперник очень хорошо сыграл в защите. Нам не удалось создать голевые моменты. Мое личное мнение, что игра ничейная. Когда не создаешь моменты, победить трудно. Я был бы не против, чтобы была победа, но я доволен ничьей», – сказал Калитвинцев после матча.
На данный момент «Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ с 16 очками в активе в девяти сыгранных матчах.
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