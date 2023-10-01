Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Колос очень хорошо сыграл в защите»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 20:46 |
242
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Колос очень хорошо сыграл в защите»

Тренер «Полесья» – о матче с «Колосом»

01 октября 2023, 20:46 |
242
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Колос очень хорошо сыграл в защите»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча девятого тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (ничья 0:0):

«Соперник очень хорошо сыграл в защите. Нам не удалось создать голевые моменты. Мое личное мнение, что игра ничейная. Когда не создаешь моменты, победить трудно. Я был бы не против, чтобы была победа, но я доволен ничьей», – сказал Калитвинцев после матча.

На данный момент «Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ с 16 очками в активе в девяти сыгранных матчах.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Динамо лучше нас. Слухи об отставке не комментирую»
Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владимир БРАЖКО: «В Кубке не хватило мотивации, пустота. Результат – в УПЛ»
Полесье Житомир Колос - Полесье Украинская Премьер-лига Юрий Калитвинцев
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»
Футбол | 01 октября 2023, 14:13 10
Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»
Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»

Специалист рассказал, что ему не нравится в игре столичного клуба

Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
Футбол | 01 октября 2023, 20:09 0
Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ

Хавбек «Руха» – о матче с «Кривбассом»

Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Бокс | 01.10.2023, 00:45
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
Бокс | 01.10.2023, 08:09
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Бокс | 01.10.2023, 01:05
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
29.09.2023, 23:35 10
Футбол
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
01.10.2023, 00:40 14
Бокс
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
29.09.2023, 18:19 9
Бокс
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
30.09.2023, 08:15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем