Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
Хавбек «Руха» – о матче с «Кривбассом»
В 9-м туре чемпионата УПЛ «Кривбасс» дома уступил «Руху» (1:3). В разговоре с корреспондентом Sport.ua игрок львовян Василий Рунич, который стал героем матча, рассказал кому он посвящает свои два забитых мяча:
– Прежде всего, следует уточнить, что ранее я оформлял дубль только на юношеском уровне, когда выступал еще за «Карпаты». Конечно, рад, что теперь забил дважды и за «Рух» да еще и в гостевом матче с одним из лидеров чемпионата УПЛ, который к тому же, вел в счете.
– Кому посвящаешь это свое достижение?
– Родителям – своим самым преданным болельщикам.
– А какой из этих забитых мячей в Кривом Роге тебе дороже?
– Знаете, они из тех, что не запоминаются, но стоимость их от того не уменьшается. В первом случае воспользовался ошибкой защитника хозяев, а во втором голе большая заслуга моего партнера Квасницы, который сделал нацеленную передачу и мне осталось только подставить ногу.
– Что говорил рулевой Виталий Пономарев, когда выпускал тебя и Квасницу на замену?
– «Рух» в начале второго тайма уступал – 0:1 и наша задача была прибавить в интенсивности, заставить соперников своей активностью принимать неправильные решения. Поскольку я забил дважды, а Квасница сделал результативную передачу, то Пономарев максимально угадал с нашим выходом.
– «Рух» стал разрушителем мечтаний «Кривбасса», ведь в случае победы подопечные Юрия Вернидуба возглавляли турнирную таблицу.
– Как по мне, мы полностью преобладали «Кривбасс» и победили заслуженно.
– От Пономарева дождались теплых слов после матча?
– Да, но он сразу же заметил, что главные поединки еще впереди.
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