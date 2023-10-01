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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 20:09 |
468
1

Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ

Хавбек «Руха» – о матче с «Кривбассом»

01 октября 2023, 20:09 |
468
1
Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
ФК Рух. Василий Рунич

В 9-м туре чемпионата УПЛ «Кривбасс» дома уступил «Руху» (1:3). В разговоре с корреспондентом Sport.ua игрок львовян Василий Рунич, который стал героем матча, рассказал кому он посвящает свои два забитых мяча:

– Прежде всего, следует уточнить, что ранее я оформлял дубль только на юношеском уровне, когда выступал еще за «Карпаты». Конечно, рад, что теперь забил дважды и за «Рух» да еще и в гостевом матче с одним из лидеров чемпионата УПЛ, который к тому же, вел в счете.

– Кому посвящаешь это свое достижение?
– Родителям – своим самым преданным болельщикам.

– А какой из этих забитых мячей в Кривом Роге тебе дороже?
– Знаете, они из тех, что не запоминаются, но стоимость их от того не уменьшается. В первом случае воспользовался ошибкой защитника хозяев, а во втором голе большая заслуга моего партнера Квасницы, который сделал нацеленную передачу и мне осталось только подставить ногу.

– Что говорил рулевой Виталий Пономарев, когда выпускал тебя и Квасницу на замену?
– «Рух» в начале второго тайма уступал – 0:1 и наша задача была прибавить в интенсивности, заставить соперников своей активностью принимать неправильные решения. Поскольку я забил дважды, а Квасница сделал результативную передачу, то Пономарев максимально угадал с нашим выходом.

– «Рух» стал разрушителем мечтаний «Кривбасса», ведь в случае победы подопечные Юрия Вернидуба возглавляли турнирную таблицу.
– Как по мне, мы полностью преобладали «Кривбасс» и победили заслуженно.

– От Пономарева дождались теплых слов после матча?
– Да, но он сразу же заметил, что главные поединки еще впереди.

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Василий Рунич Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Рух Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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PETP0
Повністю переважали, та кули ж там. Якби Кривбас забив все, що мав забивати, разунок був би зовсім інший.
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