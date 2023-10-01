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Италия
01 октября 2023, 20:17 | Обновлено 01 октября 2023, 20:27
2439
0

Кто получил девятку? Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа

Лучшим игроком матча стал Альберт Гудмундссон (8.9), автор дубля

01 октября 2023, 20:17 | Обновлено 01 октября 2023, 20:27
2439
0
Кто получил девятку? Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский получил невысокую оценку за матч 7-го тура Серии А.

«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2), Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут.

Действия украинца веб-портал WhoScored оценил невысоко – 6.1, это ниже средней в команде.

А лучшим игроком поединка стал Альберт Гудмундссон (8.9), автор дубля в матче.

Серия A. 7-й тур, 1 октября

Удинезе – Дженоа – 2:2

Голы: Лукка, 23, Маттурро, 90+1 (автогол) – Гудмундссон, 14, 41

Оценки за матч Удинезе – Дженоа

Видеообзор матча Удинезе – Дженоа

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Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский WhoScored
Источник Sport.ua
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