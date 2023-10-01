Кто получил девятку? Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа
Лучшим игроком матча стал Альберт Гудмундссон (8.9), автор дубля
Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский получил невысокую оценку за матч 7-го тура Серии А.
«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2), Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут.
Действия украинца веб-портал WhoScored оценил невысоко – 6.1, это ниже средней в команде.
А лучшим игроком поединка стал Альберт Гудмундссон (8.9), автор дубля в матче.
Серия A. 7-й тур, 1 октября
Удинезе – Дженоа – 2:2
Голы: Лукка, 23, Маттурро, 90+1 (автогол) – Гудмундссон, 14, 41
Оценки за матч Удинезе – Дженоа
Видеообзор матча Удинезе – Дженоа
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