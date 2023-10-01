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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 19:59 | Обновлено 01 октября 2023, 20:05
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Александр Бандура провел 250-й матч в карьере

На высшем уровне голкипер «Миная» дебютировал в августе 2005 года

01 октября 2023, 19:59 | Обновлено 01 октября 2023, 20:05
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Александр Бандура провел 250-й матч в карьере
ФК Минай. Александр Бандура

Поединок с «Оболонью» (0:1) стал 250-м в карьере 37-летнего голкипера «Миная» Александра Бандуры. 225 матчей он провел в чемпионатах Украины, 20 – в Кубке Украины, 4 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке Украины. 101 встречу Александр отыграл за донецкий «Металлург», 36 – за «Минай», по 31 – за «Верес» и «Львов», 28 – за «Рух», 13 – за каменскую «Сталь», 7 – за «Таврию», 2 – за «Крымтеплицу», 1 – за сумский «Спартак».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» Бандуре понадобилось ни много ни мало 18 лет 48 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 13 августа 2005 года в гостевом матче сумского «Спартака» с ивано-франковским «Факелом» в 1/32 финала Кубка Украины (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Минай Александр Бандура
Источник Sport.ua
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