Тренер Дженоа: «Сегодня Малиновский сыграл очень хорошо»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино после ничьей 2:2 с «Удинезе» рассказал о том, способен ли украинский полузащитник Руслан Малиновский играть на позиции медзалы (крайнего в троице центральных полузащитников):

«Малиновский в роли медзалы? Мы работаем над этим. Он может играть в этой позиции, может играть ближе к воротам соперника или в двойке центральных полузащитников. Сегодня он сыграл очень хорошо, как и все. Он дает нам силу и качество. Ему нужно играть, и я им доволен».

Малиновский в матче с «Удинезе» вышел в основе и провел на поле 67 минут.