Артур НОВОТРЯСОВ: «Проходных матчей в Первой лиге нет»

В поединке 10-го тура Первой лиги футболисты «Буковины» взяли верх в Тернополе над местной «Нивой» (1:0) и закрепились на третьем месте в группе «А».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан «Буковины», центральный защитник Артур Новотрясов рассказал, чего можно ждать от черновицкой команды в этом сезоне:

– Победа в Тернополе приятна и потому, что «Нива» – неудобный соперник для «Буковины». Мы с ними неудачно играли, как дома, так и на выезде. И вот, как говорится, лед тронулся.

– Тем более, что буковинцы вырвали победу в Тернополе благодаря твоему точному удару на 90-й минуте.

– «Буковина» еще раз доказала, что является командой с бойцовским характером. Следует отдать должное нашему руководителю Андрею Мельничуку, который не только хорошо настроил нас на поединок, но и на установке указал на сильные и слабые места «Нивы». Мы были наготове и преобладали соперника по количеству созданных голевых моментов. И если бы все завершилось подписанием мирного соглашения, то это было бы несправедливо.

– Твой забитый мяч, по мнению экспертов, будет претендовать на звание гола тура.

– Денис Рябой подавал с углового, я подключился к наступлению. И когда мяч перелетел через скопление игроков, то я в падении пробил головой в противоход вратарю хозяев, который не ожидал от меня такой дерзости. Конечно, был очень рад, ведь это был мой первый забитый мяч после прошлогоднего возвращения в «Буковину».

– Десять лет назад, когда ты впервые играл за Черновцы, то в твоем активе было три забитых мяча.

– Кстати, два из них также забил головой. Теперь надо постараться превзойти этот показатель.

– На что «Буковина» может рассчитывать в этом сезоне?

– Пока выходим на поле с одним желанием: побеждать. Будем прилагать усилия, чтобы на первом этапе финишировать в первой пятерке. В составе «Буковины» немало молодежи и важно, чтобы обходилось без травм и дисквалификаций, потому что пока нельзя сказать, что у нас длинная скамейка запасных.

– По твоему мнению, какой уровень Первой лиги?

– По сравнению с прошлым сезоном, он вырос. По крайней мере, в группе «А», где выступает «Буковина». Проходных матчей нет, все настроены бороться до конца. Возможно, это потому, что выясняют отношения команды соседних областей, а между ними всегда соперничество было острым. Убежден, что именно вот эта максимальная мотивация игроков постепенно поможет им прибавлять и в мастерстве.