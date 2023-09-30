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Чемпионат Украины
Нива Тернополь
30.09.2023 15:30 – FT 0 : 1
Буковина
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Украина. Первая лига
30 сентября 2023, 17:29 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:30
151
0

Первая лига. Буковина победила в Тернополе местную Ниву

Завершился матч 10-го тура Первой лиги Украины

30 сентября 2023, 17:29 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:30
151
0
Первая лига. Буковина победила в Тернополе местную Ниву
ФК Нива Тернополь.

Сегодня, 30 сентября, был сыгран матч 10-го тура Первой лиги Украины.

Черновицкая «Буковина» в завершающем матче сегодняшнего дня Группы А одолела в Тернополе местную «Ниву». Автором единственного забитого мяча во встрече стал защитник гостей Артур Новотрясов, проведший точный удар на 90-й минуте матча.

Первая лига. Группа А, 10-й тур

Нива Т. – Буковина – 0:1
Гол: Новотрясов, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Буковина Черновцы Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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