30.09.2023 15:30 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига30 сентября 2023, 17:29 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:30
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Первая лига. Буковина победила в Тернополе местную Ниву
Завершился матч 10-го тура Первой лиги Украины
30 сентября 2023, 17:29 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:30
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Сегодня, 30 сентября, был сыгран матч 10-го тура Первой лиги Украины.
Черновицкая «Буковина» в завершающем матче сегодняшнего дня Группы А одолела в Тернополе местную «Ниву». Автором единственного забитого мяча во встрече стал защитник гостей Артур Новотрясов, проведший точный удар на 90-й минуте матча.
Первая лига. Группа А, 10-й тур
Нива Т. – Буковина – 0:1
Гол: Новотрясов, 90.
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