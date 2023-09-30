Первая лига. Буковина победила в Тернополе местную Ниву

Сегодня, 30 сентября, был сыгран матч 10-го тура Первой лиги Украины.

Черновицкая «Буковина» в завершающем матче сегодняшнего дня Группы А одолела в Тернополе местную «Ниву». Автором единственного забитого мяча во встрече стал защитник гостей Артур Новотрясов, проведший точный удар на 90-й минуте матча.

Первая лига. Группа А, 10-й тур

Нива Т. – Буковина – 0:1

Гол: Новотрясов, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.