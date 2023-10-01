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  4. Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Италия
01 октября 2023, 18:57 |
1903
0

Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»

Тренер «Лацио» недоволен напряженным календарем

01 октября 2023, 18:57 |
1903
0
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча Серии А против «Лацио» (поражение 0:2) пожаловался на чрезвычайно напряженный календарь матчей:

«Нам пришлось внести ряд изменений в состав из-за сумасшедшего календаря матчей. Я очень зол на УЕФА, ФИФА, Серию А – они вместе создали этот сумасшедший календарь.

Они отправляют этих ребят на бойню, а никто даже не вмешивается. Футбол превратился в то, что надо брать деньги и бежать. За исключением того, что все деньги не попадают в Серию C, где вы не можете зарабатывать на жизнь как профессиональный игрок. Все эти деньги в футболе вливаются в 40 или 50 игроков».

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Маурицио Сарри Лацио Милан - Лацио УЕФА ФИФА
Источник Football-Italia
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