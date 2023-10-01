Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча Серии А против «Лацио» (поражение 0:2) пожаловался на чрезвычайно напряженный календарь матчей:

«Нам пришлось внести ряд изменений в состав из-за сумасшедшего календаря матчей. Я очень зол на УЕФА, ФИФА, Серию А – они вместе создали этот сумасшедший календарь.

Они отправляют этих ребят на бойню, а никто даже не вмешивается. Футбол превратился в то, что надо брать деньги и бежать. За исключением того, что все деньги не попадают в Серию C, где вы не можете зарабатывать на жизнь как профессиональный игрок. Все эти деньги в футболе вливаются в 40 или 50 игроков».