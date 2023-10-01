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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Рух был на шаг впереди»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 18:28 |
337
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Рух был на шаг впереди»

Тренер «Кривбасса» – о поражении от «Руха»

01 октября 2023, 18:28 |
337
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Рух был на шаг впереди»
fcdynamo.com. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение 1:3 от «Руха» в 9-м туре УПЛ:

«Рух» в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл. Хотя игра нам давалась. Мы 1:0 выигрывали. Если бы реализовали возможности, которые мы создали в начале второго тайма, игра была бы совсем другой. Мы не реализовали, соперник забил мяч после углового, хорошо на добивание сыграл Рунич.

Затем назначили пенальти. Не знаю, был или нет. Есть судьи, пусть они разбирают. Мы немного руки опустили. Когда получили третий, то начали играть, но было уже поздно.

Борьба в верхней части турнирной таблицы становится еще лучше. Нам надо не вешать голову, проанализировать, что произошло, и готовиться к следующему туру с «Черноморцем».

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Юрий Вернидуб Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Рух Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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