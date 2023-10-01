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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Руху не хватает стабильности»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 18:23 |
175
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Руху не хватает стабильности»

Тренер «Руха» – о матче против «Кривбасса»

01 октября 2023, 18:23 |
175
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Руху не хватает стабильности»
ФК Шахтер. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу 3:1 над «Кривбассом» в 9-м туре УПЛ:

«Я уже говорил до игры, что «Кривбасс» в этом году очень хорошая команда. По моему мнению, он будет претендовать на призовые места. Мы знали, что будет сложная игра. Спасибо ребятам за самоотдачу. После первого тайма мы проигрывали 0:1. Нашей команде сейчас не хватает стабильности, но спасибо, что они проявили характер, и мы победили в этом матче.

У нас не первый матч в этом сезоне, когда ребята, которые выходят на замену, решают судьбу матча. У нас очень много равноценных футболистов. Поэтому у нас нет разницы основные или запасные.

Я думаю, что этот матч понравился зрителям. Было очень много моментов. Футболисты принесли радость людям. У нас нет разницы домашняя или выездная игра. Наша задача, чтобы ребята прогрессировали. Мы играли активно с первых минут. Думаю, что это залог успеха».

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Виталий Пономарев Рух Львов Кривбасс - Рух Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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