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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 17:48 | Обновлено 01 октября 2023, 18:03
828
1

ФК Минай: «ВАР не приехал. Не стоило ехать и арбитрам»

Клуб из Закарпатья раскритиковал судейство матча с «Оболонью»

01 октября 2023, 17:48 | Обновлено 01 октября 2023, 18:03
828
1
ФК Минай: «ВАР не приехал. Не стоило ехать и арбитрам»
ФК Минай. Александр Афанасьев (в центре)

Клуб «Минай» по итогам матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги с «Оболонью» (0:1) подверг критике работу судейской бригады во главе с Александром Афанасьевым.

«Афанасьев позволяет «Оболони» отпраздновать победу над «Минаем».

На матч 9-го тура система ВАР в Минай не приехала. В принципе, не стоило ехать и арбитрам. Александр Афанасьев пополнил список судей, которые в матчах с участием закарпатской команды допускали результативные ошибки. Это не только наше мнение.

КДК уже признавал, что рефери ошибся в игре «Минай» – «Шахтер», когда не удалил за грубый фол Судакова, а через три минуты нападающий забил гол. В матче против «Днепра-1» бригада арбитров с помощью системы ВАР назначила левый пенальти в ворота минайцев.

Теперь Афанасьев не указал на отметку после нарушения правил на Тимуре Кораблине. Этот момент уже успел прокомментировать Лучано Лучи. «Ассистент арбитра должен был взять на себя инициативу», – именно эти слова главы комитета арбитров УАФ привел в послематчевой студии Максим Гиленко», – говорится в релизе «Миная» по итогам встречи с «пивоварами».

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Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Минай - Оболонь видео
Источник ФК Минай
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Falko
Цікаво, Оболонь коментуватиме, нарізочку в КДК надсилатиме? Вони ж, як я зрозумів після матчу з Динамо в чемпіонаті, за чесне суддівство )
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