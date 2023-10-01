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  4. Артем ЧЕЛЯДИН: «Ключевой фактор победы над Шахтером – характер»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 16:23 |
130
0

Артем ЧЕЛЯДИН: «Ключевой фактор победы над Шахтером – характер»

Хавбек «Ворсклы» – о победе над «Шахтером»

01 октября 2023, 16:23 |
130
0
Артем ЧЕЛЯДИН: «Ключевой фактор победы над Шахтером – характер»
Фото Дениса Руденко. Артем Челядин

Полузащитник «Ворсклы» Артем Челядин прокомментировал победу 2:1 над «Шахтером» в 9-м туре УПЛ (30 сентября):

— Не каждый раз побеждаешь «Шахтер», поэтому настроение очень хорошее, но никакой эйфории нет. Ведь мы уже потеряли очень много очков. Поэтому мы дальше работаем и рассчитываем на дальнейшее получение очков.

— Сегодня выходной или восстановление?
— Нам дали два дня выходных, ведь у нас был довольно непростой график с тремя матчами за неделю. Мы только утром вернулись из Полтавы. Сейчас восстанавливаемся и дальше готовимся к «Колосу».

— Что стало ключевым фактором победы?
— Прежде всего характер. Мы реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне. Старались ничего не дать создать «Шахтеру», хотя они кое-что и создали, но и удача была на нашей стороне.

— Был в матче супермомент Нестеренко, когда он обыграл один в один Ризныка, но не попал в пустые ворота. А начался эпизод с того, что Степаненко грубо подкатился под тебя сзади. Не красная должна была быть?
— Думаю, не красная. Мяч был спорный, 50 на 50, я первым успел к мячу, а он хотел в подкате добраться и зацепил меня. Но это точно не красная.

— Тем не менее ты отметился предголевым пасом в решающем взятии ворот от Нестеренко. Опиши этот гол своими глазами.
— Хороший гол. У нас получилась крутая комбинация в позиционной атаке. Можно сказать, «как книжка пишет» — крайний защитник подключился, я отдал ему в разрез, Пердута прострелил, Нестеренко замкнул.

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Артем Челядин Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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