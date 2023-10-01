Украина. Премьер лига01 октября 2023, 16:02 | Обновлено 01 октября 2023, 16:12
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Колос и Полесье определились с составами на игру
Команды выяснят отношения в 9-м туре УПЛ
01 октября 2023, 16:02 | Обновлено 01 октября 2023, 16:12
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В 17:00 по киевскому времени в Ковалевке начнется матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Колосом» и «Полесьем» из Житомира.
Стали известны стартовые составы соперников.
«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Диего, Безбородько, Болбат.
«Полесье»: Бойко – Смоляков, Морозко, Шабанов, Чоботенко, Танковский, Кушниренко, Козак, Грицук, Будковский, Макуана.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Полесье».
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