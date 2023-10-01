Колос и Полесье определились с составами на игру

В 17:00 по киевскому времени в Ковалевке начнется матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Колосом» и «Полесьем» из Житомира.

Стали известны стартовые составы соперников.

«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Диего, Безбородько, Болбат.

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Морозко, Шабанов, Чоботенко, Танковский, Кушниренко, Козак, Грицук, Будковский, Макуана.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Полесье».