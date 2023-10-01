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  4. Тренер Оболони: «Реализация – это наш минус»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 15:30 |
42
0

Тренер Оболони: «Реализация – это наш минус»

Валерий Иващенко – о победе над «Минаем»

01 октября 2023, 15:30 |
42
0
Тренер Оболони: «Реализация – это наш минус»
УПЛ ТВ. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал победу 1:0 над «Минаем» в 9-м туре УПЛ:

«Мы знали, что будет тяжелая игра. Мы провели третью игру за 8 дней. Однако ребята молодцы, и я их поздравляю с этой тяжелой победой. Сейчас эмоции уйдут, и мы все проанализируем. Были и хорошие моменты, были и ошибки. В частности, в первом тайме были моменты, которые должны были реализовать. Это наш минус - реализация.

Видно было, что некоторые ребята поднаелись и надо было вносить определенные коррективы. Чувствовалось, что не хватает впереди активности. Хотелось бы, что фланги начали работать. Это подействовало. Осман подал, Тарануха оказался там, где надо нападающему, и забил мяч.

Мы знали, что после этого соперник будет активно играть в атаке, но мы хотели найти еще свой момент в контратаке. Впрочем, главным было надежно сыграть в защите. Ребята с этим справились».

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Минай - Оболонь Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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