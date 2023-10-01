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WTA
01 октября 2023, 14:29 | Обновлено 01 октября 2023, 15:47
289
0

Китайская теннисистка призналась, что плакала, когда ее тренер ушел к Осаке

Чжэн Циньвень не ожидала такого поступка от Вима Фиссетта

01 октября 2023, 14:29 | Обновлено 01 октября 2023, 15:47
289
0
Китайская теннисистка призналась, что плакала, когда ее тренер ушел к Осаке
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Первая ракетка Китая Чжэн Циньвень призналась, что расплакалась после того, как тренер Вим Фиссетт сообщил ей, что возвращается к Наоми Осаке:

«Во время US Open я знала, что у него контакт с командой Осаки. Сразу после матча [с Соболенко в четвертьфинале] он сказал мне, что чувствует, что у него нет связи со мной. Раньше он мне такого не говорил. У меня были странные чувства, поэтому я поговорила со своим тренером. Я спросила Вима, перейдет ли он в команду Осаки. Фисетт сказал, что нет, он не будет таким человеком. Но после недельного отдыха он вдруг сказал мне, что собирается работать с Осакой.

Это было очень большое потрясени для меня, членов моей команды и моей семьи. Я расплакалась, услышав это. В нашей совместной работе не было ни ссор, ни споров. Для меня в этом сотрудничестве не было ничего нового, но и он не сделал ничего плохого.

Я считаю, что это было неэтичное завершение сотрудничества. Я понимаю, что Осака может сделать ему более выгодное предложение. Я понимаю, что с его точки зрения это может быть более выгодное место. У него есть семья, которую нужно содержать. Я понимаю его решение, но это не значит, что я прощу его за такое решение», – сказала Чжэн Циньвень.

Отметим, что Фиссетт тренировал Осаку с 2020 по 2022 годы. Наоми готовится вернуться на корт в следующем сезоне, 9 июля она родила дочку.

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Наоми Осака Чжэн Циньвень
Источник Twitter
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