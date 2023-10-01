Англия01 октября 2023, 13:50 |
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ВИДЕО. Все действия Зинченко в матче с Борнмутом
Александр провел на поле 69 минут, его команда уверенно победила
01 октября 2023, 13:50 |
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30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».
Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на Такехиро Томиясу на 69-й минуте.
Для Зинченко это был шестой матч в нынешнем сезоне АПЛ, в четырех из них он выходил в старте.
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