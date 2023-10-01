ВИДЕО. Все действия Зинченко в матче с Борнмутом

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».

Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на Такехиро Томиясу на 69-й минуте.

Для Зинченко это был шестой матч в нынешнем сезоне АПЛ, в четырех из них он выходил в старте.

Все действия Зинченко в матче с Борнмутом (видео)