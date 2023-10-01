Лука уже не тот! Модрич впервые за 11 лет надолго выпал из основы Реала

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провел на скамейке запасных команды сразу два матча подряд.

Не имея травм и дисквалификаций, с ним подобное случилось впервые за 11 лет выступлений в рядах «галактикос».

Последний раз Модрич не играл за «Реал» в двух матчах кряду в октябре 2012 года. Тогда Жозе Моуринью, руководивший мадридским грандом, не выпустил хорвата в матчах с «Аяксом» и «Барселоной».

Как известно, Модрич стал игроком «Реала» летом 2012 года, перейдя из «Тоттенхэма». За это время хорват принял участие в 495 матчах «сливочных», в которых забил 37 голов и сделал 77 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич вскоре может стать одноклубником Лионеля Месси.