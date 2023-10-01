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  4. Лука уже не тот! Модрич впервые за 11 лет надолго выпал из основы Реала
Испания
01 октября 2023, 13:28 | Обновлено 01 октября 2023, 13:34
285
0

Лука уже не тот! Модрич впервые за 11 лет надолго выпал из основы Реала

Хорват провел два поединка на скамейке запасных

01 октября 2023, 13:28 | Обновлено 01 октября 2023, 13:34
285
0
Лука уже не тот! Модрич впервые за 11 лет надолго выпал из основы Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провел на скамейке запасных команды сразу два матча подряд.

Не имея травм и дисквалификаций, с ним подобное случилось впервые за 11 лет выступлений в рядах «галактикос».

Последний раз Модрич не играл за «Реал» в двух матчах кряду в октябре 2012 года. Тогда Жозе Моуринью, руководивший мадридским грандом, не выпустил хорвата в матчах с «Аяксом» и «Барселоной».

Как известно, Модрич стал игроком «Реала» летом 2012 года, перейдя из «Тоттенхэма». За это время хорват принял участие в 495 матчах «сливочных», в которых забил 37 голов и сделал 77 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич вскоре может стать одноклубником Лионеля Месси.

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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