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Испания
20 сентября 2023, 21:11 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:58
620
0

Лука Модрич может стать одноклубником Лионеля Месси

Хорватский полузащитник зимой может перейти в «Интер Майами»

20 сентября 2023, 21:11 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:58
620
0
Лука Модрич может стать одноклубником Лионеля Месси
ФК Реал Мадрид. Лука Модрич

38-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич зимой может перейти в «Интер Майами», в котором выступает звездный аргентинец Лионель Месси.

Американский клуб заинтересован в трансфере хорвата в следующее трансферное окно – зимой. Сам Модрич хочет отыграть сезон 2023/24 в составе мадридского клуба, но может поменять свое мнение, сообщает Telecomasia.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне полузащитник сыграл в 5 матчах Ла лиги и результативными действиями не отмечялся.

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Лионель Месси Лука Модрич Интер Майами Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Major League Soccer (MLS)
Источник Telecomasia.net
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