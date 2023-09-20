Лука Модрич может стать одноклубником Лионеля Месси

38-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич зимой может перейти в «Интер Майами», в котором выступает звездный аргентинец Лионель Месси.

Американский клуб заинтересован в трансфере хорвата в следующее трансферное окно – зимой. Сам Модрич хочет отыграть сезон 2023/24 в составе мадридского клуба, но может поменять свое мнение, сообщает Telecomasia.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне полузащитник сыграл в 5 матчах Ла лиги и результативными действиями не отмечялся.