Василий ГАКМАН: «В игре с ЛНЗ Верес потерял два очка»

В 9 туре чемпионата УПЛ в Ровно «Верес» играя в большинстве не сумел взять верх над «ЛНЗ» (0:0).

Защитник «Вереса» Василий Гакман эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало ровенчанам реализовать «лишнего» игрока:

- До перерыва трудно было кому-то отдать преимущества, соперничество шло на встречных курсах. Когда же в начале второго тайма за грубую игру был удален с поля капитан черкащан, то инициативой завладел «Верес».

Почему не победили при тотальном доминировании? Прежде всего потому, что спешили как можно быстрее забить, а это приводило к принятию не всегда правильных решений в завершающей стадии атаки. Поэтому и не реализовали несколько голевых моментов, следует отдать должное и вратарю гостей, который был на высоте. Считаю, что мы потеряли два драгоценных очка, теперь ничего не остается, как наверстывать упущенное в следующем календарном поединке, – сказал Гакман.

После 9 туров в УПЛ «Верес» занимает 14 место, набрав шесть очков.