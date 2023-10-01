ВИДЕО. Первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на харде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) уверенно начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка проиграла первый сет Маркете Вондроушовой из Чехии (№8 WTA), но сумела одержать волевую победу (1:6, 6:4, 6:1).

Это была первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на хардовом покрытии. Ранее у нее была одна такая высокорейтинговая победа на грунте и одна на траве.

В следующем круге Калинина сразится против представительницы Австралии Дарьи Севилл (№248 WTA).