WTA01 октября 2023, 13:32 |
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ВИДЕО. Первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на харде
Ангелина в Пекине обыграла чемпионку Уимблдона
01 октября 2023, 13:32 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) уверенно начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В первом раунде украинка проиграла первый сет Маркете Вондроушовой из Чехии (№8 WTA), но сумела одержать волевую победу (1:6, 6:4, 6:1).
Это была первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на хардовом покрытии. Ранее у нее была одна такая высокорейтинговая победа на грунте и одна на траве.
В следующем круге Калинина сразится против представительницы Австралии Дарьи Севилл (№248 WTA).
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Комментарии 2
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Молодец в целом, а сколько она очков защищает?
Ну може Геля ж не віддавати сети за рахунку 5:1
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