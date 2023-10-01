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  4. ВИДЕО. Первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на харде
WTA
01 октября 2023, 13:32 |
255
2

ВИДЕО. Первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на харде

Ангелина в Пекине обыграла чемпионку Уимблдона

01 октября 2023, 13:32 |
255
2
ВИДЕО. Первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на харде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) уверенно начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка проиграла первый сет Маркете Вондроушовой из Чехии (№8 WTA), но сумела одержать волевую победу (1:6, 6:4, 6:1).

Это была первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на хардовом покрытии. Ранее у нее была одна такая высокорейтинговая победа на грунте и одна на траве.

В следующем круге Калинина сразится против представительницы Австралии Дарьи Севилл (№248 WTA).

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WTA Пекин Ангелина Калинина Маркета Вондроушова видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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naverland
Молодец в целом, а сколько она очков защищает?
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Fdail
Ну може Геля ж не віддавати сети за рахунку 5:1
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0
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