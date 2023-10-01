Стала известна победительница турнира WTA 500 в Токио

Состоялся финальный матч хардового турнира серии WTA 500 в Токио (Япония).

В поединке за титул вторая сеяная Джессика Пегула в двух сетах проиграла Веронике Кудерметовой.

Токио. Финал

Вероника Кудерметова – Джессика Пегула (США) – 7:5, 6:1

Отметим, что на пути к титул Кудерметова остановила еще и вторую ракетку мира Игу Свёнтек. Это был второй титул для «нейтральной» спортсменки.

Пегула в текущем сезоне провела третий финал и второй раз проиграла.