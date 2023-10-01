WTA01 октября 2023, 09:37 |
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Стала известна победительница турнира WTA 500 в Токио
Джессика Пегула не смогла добыть титул в Японии
01 октября 2023, 09:37 |
1051
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Состоялся финальный матч хардового турнира серии WTA 500 в Токио (Япония).
В поединке за титул вторая сеяная Джессика Пегула в двух сетах проиграла Веронике Кудерметовой.
Токио. Финал
Вероника Кудерметова – Джессика Пегула (США) – 7:5, 6:1
Отметим, что на пути к титул Кудерметова остановила еще и вторую ракетку мира Игу Свёнтек. Это был второй титул для «нейтральной» спортсменки.
Пегула в текущем сезоне провела третий финал и второй раз проиграла.
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