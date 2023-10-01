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WTA
01 октября 2023, 09:37 |
1051
0

Стала известна победительница турнира WTA 500 в Токио

Джессика Пегула не смогла добыть титул в Японии

01 октября 2023, 09:37 |
1051
0
Стала известна победительница турнира WTA 500 в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Вероника Кудерметова

Состоялся финальный матч хардового турнира серии WTA 500 в Токио (Япония).

В поединке за титул вторая сеяная Джессика Пегула в двух сетах проиграла Веронике Кудерметовой.

Токио. Финал
Вероника Кудерметова – Джессика Пегула (США) – 7:5, 6:1

Отметим, что на пути к титул Кудерметова остановила еще и вторую ракетку мира Игу Свёнтек. Это был второй титул для «нейтральной» спортсменки.

Пегула в текущем сезоне провела третий финал и второй раз проиграла.

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WTA Токио Вероника Кудерметова Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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