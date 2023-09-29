Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио

29 сентября состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Токио (Япония).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек неожиданно уступила Веронике Кудерметовой, которая до этого разгромно проиграла польке все четыре очных матча.

Вторая сеяная Джессика Пегула уничтожила на корте Дарью Касаткину, отдав сопернице всего один гейм.

В поединке Каролин Гарсии и Марии Саккари обидчица Ангелины Калининой проиграла.

WTA 500 Токио. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Ига Свентек [1] – 6:2, 2:6, 6:4

Анастасия Павлюченкова – Екатерина Александрова – 6:2, 7:5

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [4] – Каролин Гарсия [5] – 6:2, 6:2

Джессика Пегула [2] – Дарья Касаткина [6] – 6:1, 6:0

WTA 500 Токио. Пары 1/2 финала

Вероника Кудерметова [8] – Анастасия Павлюченкова

Мария Саккари [4] – Джессика Пегула [2]