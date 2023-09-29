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  4. Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
WTA
29 сентября 2023, 12:29 |
738
1

Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио

Джессика Пегула уничтожила на корте Дарью Касаткину

29 сентября 2023, 12:29 |
738
1
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

29 сентября состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Токио (Япония).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек неожиданно уступила Веронике Кудерметовой, которая до этого разгромно проиграла польке все четыре очных матча.

Вторая сеяная Джессика Пегула уничтожила на корте Дарью Касаткину, отдав сопернице всего один гейм.

В поединке Каролин Гарсии и Марии Саккари обидчица Ангелины Калининой проиграла.

WTA 500 Токио. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Ига Свентек [1] – 6:2, 2:6, 6:4
Анастасия Павлюченкова – Екатерина Александрова – 6:2, 7:5

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [4] – Каролин Гарсия [5] – 6:2, 6:2
Джессика Пегула [2] – Дарья Касаткина [6] – 6:1, 6:0

WTA 500 Токио. Пары 1/2 финала

Вероника Кудерметова [8] – Анастасия Павлюченкова
Мария Саккари [4] – Джессика Пегула [2]

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Источник Sport.ua
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Raien
Щось полячка останнім часом розчаровує.
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