ИВАНОВ: «В какой-то момент все объединились — оно само так получилось»

Владислав Иванов, центральный защитник «Хуста», прокомментировал сезон для своей команды, останавливаясь на отдельных матчах, так и на общих тенденциях.

Четвертое место после I круга

— Плохо начали, потом более-менее выровняли ситуацию. Встряхнулись после 0:7 в Ивано-Франковске, понемногу начали прибавлять, после чего все пошло по накатанной. Все соперники нелегкие, мы сами понимали, куда пришли, — для многих это новый уровень. Когда впервые выиграли, ситуация в команде действительно изменилась — прежде всего эмоционально. Сейчас все идем на одной волне. Был момент, когда мы все попали в одну яму и поняли: либо вместе, либо в отдельности, но уже не здесь. В какой-то момент все объединились, оно само по себе так получилось.

1 тур. «Карпаты» — «Хуст» — 1:0

— Первая игра в новом турнире, вступительный экзамен для нас. В первом тайме сразу красная карточка. При том, что мы особо не дали им разгуляться. Во втором тайме уже больше подсели, получили второе удаление, у «львов» действительно было много моментов. Нас хвалили за тот матч, но я не считаю, что хорошо играли, многое нам везло, выручал вратарь. Хорошо, что пропустили только раз. Хотя… Могли в конце и ничью вырвать.

2 тур. «Хуст» — «Эпицентр» — 0:1

— Дебютный домашний матч. Сложно. Было волнение. Дома всегда волнуешься больше, чем на выезде… Так пошло у нас: почти все игры начинаем. не скажу, что не собраны — наверное, все-таки много волнения. Ребята переживают. А когда проходит 15-20 минут, ребята отдают себе отчет, что соперник по зубам. Другой вопрос, что бывает, в такой момент уже успевали пропустить. Пытаемся наверстать, но не всегда выходит… Команда молода и без большого опыта выступлений на таком уровне. Через год и состав, и в общем клуб совершили большой скачок.

3 тур. «Буковина» — «Хуст» — 0:0

— Мы не играли на ничью. Просто у нас фактически не было моментов, а у них были, и нам немного повезло. Там и гол их отменили из-за оффсайда… Для нас это очко — плюс.

4 тур. «Хуст» — «Агробизнес» — 0:1

— По-моему, игра нам давалась. Мы не должны были проигрывать, но тогда не имели реализации (она появилась уже после «Прикарпатья»). Имела место определенное эмоциональное сотрясение — нас оставили три игрока основы. И мы еще тогда попытались сыграть по «старой» схемой (то позже Владимир Борисович перешел на игру с одним форвардом, попробовав Борисенко).

5 тур. «Прикарпатье» — «Хуст» — 7:0

— Здесь, как мне кажется, как раз больше проявилось отсутствие основных футболистов, покинувших команду. Таков счет — результат того, что сложились разные факторы. Например, три из семи мячей в наши ворота были забиты с нарушением правил. Хотя главное — пошли три футболиста основы, схема та же, нужно было вносить изменения. Мы все должны были привыкнуть к новым реалиям. И те голы… Лучше получить семь за раз, чем все шло так, как на старте, — 0:1 матч за матчем.

6 тур. «Хуст» — «Подолье» — 2:1

— Почувствовали, что можем. В «Подолье» хорошая команда, есть люди, которые в УПЛ выступали, пришедшие из молодежной сборной. Выиграв у такого соперника, почувствовали в себе силы. Это действительно была переломная для нас игра.

7 тур. «Нива» Бузовая — «Хуст» — 2:2

— Начали хорошо. Играли от обороны, каждый выполнял свою функцию. У них не было никакой остроты. Да, они владели мячом, но на своей половине поля. А в конце свою роль сыграло давление — и соперника, и судьи; рефери начал фиксировать непонятные фолы. Мы стали нервничать. Было сложно: большую часть матча провели без мяча, выбегая в контратаки. Да, в последние 10 минут нам где-то и повезло.

8 тур. «Хуст» — «Нива» Тернополь — 2:0

— Действительно, тренер обратил внимание на то, что в первые 10 минут «Нива» имела два момента: если бы все было при счете 0:2 не в нашу пользу… У Тернополя хорошая быстрая команда. Тоже молодая, как и наша. Костяк — местные. Я многих знаю… Опять-таки: начало игры, стартовые минуты, нервы, где-то нам повезло. Им нет — получили «гол в раздевалку», нам это очень помогло. Плюс у них совсем необязательное удаление — Павлыч получает мяч, а игрок «Нивы» почему-то бьет его сзади по ногам. Они сами проиграли этот матч.

9 тур. «Металлист» — «Хуст» — 0:3

— Да, харьковские болельщики писали: «Селу мы точно не можем проиграть»… «Металлист» очень хорошо владеет мячом, однако все это без остроты. У них, кроме угловых, моментов не было. А мы лучше будем играть без мяча, однако с голами. Футбол — это голы, а не владение мячом. Поэтому, по моему мнению, наша победа закономерна. Возможно, не 3:0, с меньшим счетом, но мы по делу выиграли. У нас моменты были, а у них — только «левый» пенальти.

Старт II круга и «Карпаты»

— Я уже говорил: мы поняли, что мы можем играть со всеми командами. Даже с той, у которой самые большие в лиге возможности… Да, «Карпаты» — хорошо укомплектованная команда, есть люди, которые могут принести результат благодаря моменту «из ничего». Закономерно, что он на первом месте. Хотя я бы не сказал, что по сравнению со стартом сезона у них какой-то особый прогресс в игре. Поле для всех одинаковое. Деньги, фамилии в футбол не играют. Мы все хотим выиграть этот матч. Хотим играть где-то выше — возможно, в тех же «Карпатах». У каждого из нас своя футбольная судьба. Каждый может добиться своей цели (прогрессировать, показать себя) и командную — взять три очка.