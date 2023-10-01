В воскресенье, 1 октября, один из лидеров чемпионата «Кривбасс» будет принимать «Рух». Криворожский клуб в предыдущих трех турах очков не терял. Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Бондаренко из города Одессы.

Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть наплатформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Рух».