Украина. Премьер лига01 октября 2023, 01:34 | Обновлено 01 октября 2023, 01:37
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Рух
Игра 9 тура начнется в 15:00
01 октября 2023, 01:34 | Обновлено 01 октября 2023, 01:37
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В воскресенье, 1 октября, один из лидеров чемпионата «Кривбасс» будет принимать «Рух». Криворожский клуб в предыдущих трех турах очков не терял. Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру будет судить Дмитрий Бондаренко из города Одессы.
Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть наплатформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Рух».
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