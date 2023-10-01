Игорь ПЕРДУТА: «Ради, что наше невезение закончилось в матче с Шахтером»

В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал, что помогло «Ворскле» прервать серию неудач в Премьер-лиге (команда в 9 туре победила донецкий «Шахтер» со счетом 2:1).

– Прежде всего, важно было не пропустить быстрый гол. И не только потому, что «горняки» активны в дебюте, все же по разным причинам у нас отсутствовали основные стопперы Чеснаков и Сантана. Это удалось сделать без особого труда.

– Кстати, тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник принял довольно рискованное решение, остановив свой выбор на молодых защитниках.

– И они не подвели: Павлюк, Хрипчук и Крупский сыграли надежно, четко выполнив установку на игру.

– Пожалуй, добавил уверенности и реализованный Скляром пенальти в середине первого тайма.

– Вы правы, тем более, что приносила дивиденды выбранная тактика. Речь идет о плотном сопротивлении в средней зоне, четкой подстраховке у своей штрафной площадки. Нельзя сказать, что «горняки» было к этому не готово, но мы не позволили им продемонстрировать свои лучшие качества.

– Важно, что «Ворсклу» не выбил из колеи и пропущенный мяч в начале второго тайма, полтавчане оставались активными на чужой половине поля и именно с твоей передачи был забит победный гол.

– Невезение в чемпионате обязательно должно было закончиться. Уже кубковый поединок с «Металлистом 1925» подтвердил, что мы уже близки к своей боевой спортивной форме. И радует, что взяли верх сегодня в матче, где от нас такого взлета мало кто ожидал. И главное – самим верить в свои силы.

– Почему Виктор Скрипник произвел только одну замену?

– По-видимому, его все устраивало в нашей игре.

– В поединке с грандом украинского футбола не были запланированы повышенные премиальные за победу?

– Нет.

– Что говорил Виктор Скрипник в раздевалке после финального свистка?

– Сказал, что мы – молодцы, что нельзя останавливаться на достигнутом. Иначе значение этой победы над «Шахтером» нивелируется, – сказал Пердута.