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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 01 октября 2023, 00:00
83
0

Герман ПЕНЬКОВ: «После удаления стало тяжелее, рады ничьи»

Вратарь ЛНЗ подвел итоги последнего матча

30 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 01 октября 2023, 00:00
83
0
Герман ПЕНЬКОВ: «После удаления стало тяжелее, рады ничьи»
ФК ЛНЗ. Герман Пеньков

В 9 туре чемпионата УПЛ «Верес» и ЛНЗ разошлись миром (0:0).

Вратарь черкащан Герман Пеньков эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Ровно.

«Когда встречаются соседи по турнирной таблице, то говорят, что на кону – шесть очков. Конечно, рассчитывали на большее и в первом тайме дважды могли забивать, но не сложилось.

Ситуация на футбольном поле несколько изменилась, когда на 51-й минуте мы остались в меньшинстве. Хозяева активизировались, были назойливыми и потому не может не радовать, что сохранил свои ворота нетронутыми. И если вспомнить, как разворачивались события в конце матча, то итоговую ничью можно записать в свой актив», – сказал Пеньков.

После 9-го тура ЛНЗ занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ с 8 очками в активе.

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Источник Sport.ua
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