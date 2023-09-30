Герман ПЕНЬКОВ: «После удаления стало тяжелее, рады ничьи»
Вратарь ЛНЗ подвел итоги последнего матча
В 9 туре чемпионата УПЛ «Верес» и ЛНЗ разошлись миром (0:0).
Вратарь черкащан Герман Пеньков эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Ровно.
«Когда встречаются соседи по турнирной таблице, то говорят, что на кону – шесть очков. Конечно, рассчитывали на большее и в первом тайме дважды могли забивать, но не сложилось.
Ситуация на футбольном поле несколько изменилась, когда на 51-й минуте мы остались в меньшинстве. Хозяева активизировались, были назойливыми и потому не может не радовать, что сохранил свои ворота нетронутыми. И если вспомнить, как разворачивались события в конце матча, то итоговую ничью можно записать в свой актив», – сказал Пеньков.
После 9-го тура ЛНЗ занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ с 8 очками в активе.
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