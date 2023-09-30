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Чемпионат Италии
Салернитана
30.09.2023 21:45 – FT 0 : 4
Интер Милан
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Италия
30 сентября 2023, 23:51 | Обновлено 30 сентября 2023, 23:54
127
0

Покер чемпиона мира. Интер уничтожил Салернитану и вышел в лидеры Серии А

Игра завершилась со счетом 4:0, перфоманс выдал Лаутаро Мартинес

30 сентября 2023, 23:51 | Обновлено 30 сентября 2023, 23:54
127
0
Покер чемпиона мира. Интер уничтожил Салернитану и вышел в лидеры Серии А
ФК Интер Милан. Лаутаро Мартинес

30 сентября состоялся матч 7-го тура Серии А между клубами «Салернитана» и «Интер». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу миланской команды.

Все 4 гола в поединке забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес. Интересно, что Лаутаро начал игру на скамейке запасных и появился на поле только на 54-й минуте. 35 минут хватило форварду чтобы оформить покер.

На счету аргентинца теперь 9 голов в чемпионате Италии 2023/24. Также в активе Мартинеса 1 ассист. Лаутаро стал первым футболистом в истории итальянского первенства, которому удалось оформить покер, выйдя на замену.

Сейчас «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 18 очками после 7 туров. У «Милана», который находится на 2-й позиции, столько же пунктов, но по разнице забитых и пропущенных лидером в Италии являются «нераззури».

Серия А. 7-й тур. 30 сентября

Салернитана – Интер Милан – 0:4

Голы: Мартинес, 62, 77, 85, 89

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Лаутаро Мартинес Интер Милан Салернитана чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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