Патрик ван Леувен, как и Луиш Каштру, оступился на Ворскле

«Шахтер» потерпел первое поражение в УПЛ в 9-м матче под руководством Патрика ван Леувена. Менее продолжитедьную стартовую беспроигрышную серию имели 6 предыдущих наставников горняков, а среди тренеров из дальнего зарубежья – только Роберто Де Дзерби.

К слову, первое фиаско с оранжево-черными потерпел в поединке с «Ворсклой» также Луиш Каштру. Правда произошло это в 20-й игре португальца во главе «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров Шахтера в чемпионатах Украины