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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 22:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:42
73
0

Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Наставник полтавчан 60-й раз триумфовал в чемпионате Украины

30 сентября 2023, 22:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:42
73
0
Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
ФК Шахтер. Виктор Скрипник

Победа «Ворсклы» над «Шахтером» (2:1) стала юбилейной для наставника полтавчан Виктора Скрипника, который отпраздновал 60-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 43 раза в 76 матчах (56,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря» и 17 в 38 (44,7%) – «Ворскла».

Подопечные Скрипника брали верх над 19 командами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Колос» – 7 раз, «Днепр-1», «Ингулец», «Львов» – по 5, «Александрию», «Десну», «Черноморец» и «Шахтер» – по 4.

К слову, победа над горняками оказалась юбилейной и для самой «Ворсклы» – 100-й на чужих полях в УПЛ, в том числе 1-й – в гостях у оранжево-черных.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ

Победа

Дата

Клуб Скрипника

Соперник

Счет

1-я

28.07.2019

Заря

Ворскла

1:0 (г)

10-я

08.12.2019

Заря

Динамо

2:1 (г)

20-я

28.11.2020

Заря

Минай

3:0 (г)

30-я

02.05.2021

Заря

Минай

1:0 (д)

40-я

31.10.2021

Заря

Металлист 1925

6:1 (г)

50-я

16.04.2023

Ворскла

Черноморец

1:0 (г)

60-я

30.09.2023

Ворскла

Шахтер

2:1 (г)
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цифры и факты Виктор Скрипник Ворскла Полтава
Источник Sport.ua
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