Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Победа «Ворсклы» над «Шахтером» (2:1) стала юбилейной для наставника полтавчан Виктора Скрипника, который отпраздновал 60-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 43 раза в 76 матчах (56,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря» и 17 в 38 (44,7%) – «Ворскла».

Подопечные Скрипника брали верх над 19 командами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Колос» – 7 раз, «Днепр-1», «Ингулец», «Львов» – по 5, «Александрию», «Десну», «Черноморец» и «Шахтер» – по 4.

К слову, победа над горняками оказалась юбилейной и для самой «Ворсклы» – 100-й на чужих полях в УПЛ, в том числе 1-й – в гостях у оранжево-черных.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ