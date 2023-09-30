Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Наставник полтавчан 60-й раз триумфовал в чемпионате Украины
Победа «Ворсклы» над «Шахтером» (2:1) стала юбилейной для наставника полтавчан Виктора Скрипника, который отпраздновал 60-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 43 раза в 76 матчах (56,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря» и 17 в 38 (44,7%) – «Ворскла».
Подопечные Скрипника брали верх над 19 командами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Колос» – 7 раз, «Днепр-1», «Ингулец», «Львов» – по 5, «Александрию», «Десну», «Черноморец» и «Шахтер» – по 4.
К слову, победа над горняками оказалась юбилейной и для самой «Ворсклы» – 100-й на чужих полях в УПЛ, в том числе 1-й – в гостях у оранжево-черных.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Скрипника
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
28.07.2019
|
Заря
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
10-я
|
08.12.2019
|
Заря
|
Динамо
|
2:1 (г)
|
20-я
|
28.11.2020
|
Заря
|
Минай
|
3:0 (г)
|
30-я
|
02.05.2021
|
Заря
|
Минай
|
1:0 (д)
|
40-я
|
31.10.2021
|
Заря
|
Металлист 1925
|
6:1 (г)
|
50-я
|
16.04.2023
|
Ворскла
|
Черноморец
|
1:0 (г)
|
60-я
|
30.09.2023
|
Ворскла
|
Шахтер
|
2:1 (г)
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