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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:32
129
1

Шахтер впервые уступил Ворскле на своем поле

Домашняя беспроигрышная серия горняков в поединках с полтавчанами составила 27 матчей

30 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:32
129
1
Шахтер впервые уступил Ворскле на своем поле
ФК Шахтер

«Шахтер», впервые уступив «Ворскле» на своем поле, прервал домашнюю беспроигрышную серию во встречах с полтавчанами, которая составила 27 игр (23 победы и 4 ничьи). Тем самым горнякам не удалось превзойти свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в баталиях с «Карпатами».

Причем 27-матчевая серия с львовянами, которым оранжево-черные в родных стенах еще не проигрывали, может получить продолжение в случае возвращения зелено-белых в элитный дивизион.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником

Серия

Клуб

Соперник

Период

27*

(+23=4)

Шахтер

Карпаты

08.05.1992

04.08.2019

27

(+23=4)

Шахтер

Ворскла

11.06.1997

23.11.2022

24*

(+23=1)

Шахтер

Мариуполь

16.06.1998

18.09.2021

23*

(+21=2)

Динамо

Мариуполь

04.08.1997

05.12.2020

22*

(+19=3)

Динамо

Кривбасс

16.10.1992

30.10.2022

22*

(+18=4)

Шахтер

Кривбасс

01.11.1992

28.08.2022

22*

(+17=5)

Динамо

Таврия

11.09.1992

18.08.2013

22

(+9=13)

Черноморец

Карпаты

06.03.1992

05.05.2018

20

(+18=2)

Динамо

Ворскла

14.04.1997

24.04.2016

20*

(+14=6)

Черноморец

Металлург З

22.05.1992

18.10.2015

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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Falko
А тут казали, "незручний суперник" )
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