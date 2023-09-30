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  4. Вулверхэмптон – Ман Сити – 2:1. Волки шокировали Пепа. Видео голов и обзор
Англия
30 сентября 2023, 22:46 |
359
0

Вулверхэмптон – Ман Сити – 2:1. Волки шокировали Пепа. Видео голов и обзор

Смотрите обзор санации в 7-м туре АПЛ

30 сентября 2023, 22:46 |
359
0
Вулверхэмптон – Ман Сити – 2:1. Волки шокировали Пепа. Видео голов и обзор
Yahoo Sport UK. Вулвергемптон – Манчестер Сити

Сегодня, 30 сентября, состоялись матчи 7-го тура английской Премьер-лиги.

Главную сенсацию тура создал «Вулверхэмптон», который на домашнем поле одолел действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити».

Уже на 13-й минуте пытаясь выбить мяч после поперечной передачи, защитник гостей Рубен Диаш срезал его в свои ворота. «Горожане» усилиями аргентинского нападающего Хуана Альвареса сумели восстановить паритет, но не надолго. Уже на 66-й минуте кореец Хи Чхан Хван точным ударом нанес первое поражение «Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу. 7-й тур. 30 сентября

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Диаш, 13 (автогол), Хи Чхан Хван , 66 – Альварес, 58.

Видеообзор матча

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Вулверхэмптон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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