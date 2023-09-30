Вулверхэмптон – Ман Сити – 2:1. Волки шокировали Пепа. Видео голов и обзор
Смотрите обзор санации в 7-м туре АПЛ
Сегодня, 30 сентября, состоялись матчи 7-го тура английской Премьер-лиги.
Главную сенсацию тура создал «Вулверхэмптон», который на домашнем поле одолел действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити».
Уже на 13-й минуте пытаясь выбить мяч после поперечной передачи, защитник гостей Рубен Диаш срезал его в свои ворота. «Горожане» усилиями аргентинского нападающего Хуана Альвареса сумели восстановить паритет, но не надолго. Уже на 66-й минуте кореец Хи Чхан Хван точным ударом нанес первое поражение «Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ.
Чемпионат Англии по футболу. 7-й тур. 30 сентября
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Диаш, 13 (автогол), Хи Чхан Хван , 66 – Альварес, 58.
Видеообзор матча
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