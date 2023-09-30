Цыганков – один из худших, что у Довбика? Оценки украинцев за матч с Реалом
«Жирона» проиграла королевскому клубу со счетом 0:3
30 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.
Виктор отыграл только первый тайм, после чего его заменили на Валери. Довбик провел на поле 60 минут, а вместо него вышел Кристиан Стуани.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 5.9 баллов, что является одним из худших показателей среди игроков «жиронцев». Довбик получил 6.1.
Лучшим игроком матча был признан Джуд Беллингем (9.4), на счету которого гол и ассист.
Оценки WhoScored за матч Жирона – Реал Мадрид – 0:3
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