Цыганков – один из худших, что у Довбика? Оценки украинцев за матч с Реалом

30 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

Виктор отыграл только первый тайм, после чего его заменили на Валери. Довбик провел на поле 60 минут, а вместо него вышел Кристиан Стуани.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 5.9 баллов, что является одним из худших показателей среди игроков «жиронцев». Довбик получил 6.1.

Лучшим игроком матча был признан Джуд Беллингем (9.4), на счету которого гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Реал Мадрид – 0:3