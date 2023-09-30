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  4. Цыганков – один из худших, что у Довбика? Оценки украинцев за матч с Реалом
Испания
30 сентября 2023, 22:20 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:26
1129
3

Цыганков – один из худших, что у Довбика? Оценки украинцев за матч с Реалом

«Жирона» проиграла королевскому клубу со счетом 0:3

30 сентября 2023, 22:20 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:26
1129
3
Цыганков – один из худших, что у Довбика? Оценки украинцев за матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

30 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

Виктор отыграл только первый тайм, после чего его заменили на Валери. Довбик провел на поле 60 минут, а вместо него вышел Кристиан Стуани.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 5.9 баллов, что является одним из худших показателей среди игроков «жиронцев». Довбик получил 6.1.

Лучшим игроком матча был признан Джуд Беллингем (9.4), на счету которого гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Реал Мадрид – 0:3

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Виктор Цыганков Артем Довбик WhoScored лучший игрок Джуд Беллингем Реал Мадрид Жирона Жирона - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник WhoScored
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Комментарии 3
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ash
Якісь дивні оцінки. Найнижча у Савіо, але по грі я б так не сказав. Дурня, короче.
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Octopus
У него оценка хуже других только потому что его поменяли на 45 минуте, так бы было тоже 6 с чем-то.
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