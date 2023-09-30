Виктор СКРИПНИК: «Победа придаст нам еще больше уверенности»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу команды в матче 9-го тура УПЛ против «Шахтера» (2:1).

«Могу только поблагодарить моих ребят. Победа в среду придала нам уверенность. Мы понимали, что играть без мяча будет очень сложно. Терпели и искали свои шансы впереди.

Поскольку мы выиграли, я доволен физическим состоянием своих подопечных. Его хватило, чтобы обыграть «Шахтер». Однако все равно «Шахтер» есть «Шахтер». Вместе с «Динамо» – это флагманы украинского футбола. Это придаст нам еще больше уверенности.

Нестеренко пока очень сложно играть с такими соперниками. Однако парень развивается. Он заслужил это трудом на тренировках. Это наша маленькая звездочка, но, для того чтобы быть большой звездой, нужно еще больше работать», — подытожил Виктор Скрипник.

Полтавская «Ворскла» после 8 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В активе полтавского клуба 12 очков.