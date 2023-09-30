Бавария сыграла вничью с Лейпцигом. Мюнхенцы отыгрались с 0:2

Сегодня, 30 сентября, состоялся 6-й тур чемпионата Германии по футболу.

В центральном матче тура мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла с «Лейпцигом».

Хозяева матча в середине первого тайма сумели повести в счете 2:0, забил сначала Луа Опенда, а затем Кастелло Люкеба. Мюнхенский клуб сумел отыграться благодаря точным ударам Гарри Кейна и Лероя Сане. «Бавария» после этого матча потеряла лидерство в чемпионате, пропустив вперед себя «Байер» и «Штутгарт».

Бундеслига. 6-й тур. 30 сентября

Лейпциг – Бавария – 2:2

Голы: Опенда, 20, Люкеба, 26 – Кейн, 57, Сане, 70.



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