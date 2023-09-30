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Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
30.09.2023 19:30 – FT 2 : 2
Бавария
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Германия
30 сентября 2023, 21:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:12
280
3

Бавария сыграла вничью с Лейпцигом. Мюнхенцы отыгрались с 0:2

Завершился центральный матч чемпионата Германии

30 сентября 2023, 21:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:12
280
3
Бавария сыграла вничью с Лейпцигом. Мюнхенцы отыгрались с 0:2
ФК Бавария.

Сегодня, 30 сентября, состоялся 6-й тур чемпионата Германии по футболу.

В центральном матче тура мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла с «Лейпцигом».

Хозяева матча в середине первого тайма сумели повести в счете 2:0, забил сначала Луа Опенда, а затем Кастелло Люкеба. Мюнхенский клуб сумел отыграться благодаря точным ударам Гарри Кейна и Лероя Сане. «Бавария» после этого матча потеряла лидерство в чемпионате, пропустив вперед себя «Байер» и «Штутгарт».

Бундеслига. 6-й тур. 30 сентября

Лейпциг – Бавария – 2:2

Голы: Опенда, 20, Люкеба, 26 – Кейн, 57, Сане, 70.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Кастелло Люкеба (РБ Лейпциг).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
В Лейпціга щільний потужний захист,а в Баварії трохи дірявий і проблема воротаря не вирішена,навіть Ноєр після такої травми вже мабуть не буде як до.Дорогий китаєць винний в 1му голі,а так знову добротна гра.
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