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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 20:51 | Обновлено 30 сентября 2023, 20:52
374
0

Александр ЗУБКОВ: «Команда потеряла очень важные очки»

Полузащитник «Шахтера» дал оценку игре против «Ворсклы»

30 сентября 2023, 20:51 | Обновлено 30 сентября 2023, 20:52
374
0
Александр ЗУБКОВ: «Команда потеряла очень важные очки»
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков прокомментировал игру 9-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2).

– Александр, как прокомментируешь матч?

– Если честно, очень трудно что-нибудь сказать. Нужно добавлять во всех аспектах игры, начинать более агрессивно, а также лучше работать в обороне. В общем, тяжелый матч, ведь «Ворскла» сидела очень низко, и нам было сложно скрыть их оборону.

– Если анализировать последние матчи «Шахтера» в чемпионате Украины, то что мешает команде одерживать уверенные победы? В чем главная проблема?

– Если брать именно последние матчи, то все наши оппоненты играли в пять защитников или больше. Поэтому нам следует наверняка лучше работать над завершением атак в позиционной игре, когда у оппонента низкий блок в обороне.

– В этом сезоне ты не мог забить в течение восьми туров, но сегодня исправил ситуацию. Что мешало твоей личной реализации?

– Если честно, лучше бы я не забивал, но команда выиграла. Мы потеряли очень важные три очка.

– Понимаем, что ты расстроен. Еще один вопрос о голе: это была наработанная комбинация с Сиканом или импровизация?

– Думаю, больше импровизация, потому что Сикан там немного прокинул мяч головой, а я просто хорошо попал.

После девяти сыгранных матчей в УПЛ донецкий «Шахтер» в настоящее время лидирует в УПЛ (завтра «Кривбасс» в случае победы сможет возглавить таблицу), у команды 18 очков.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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