Украинский суперсаб. Названа оценка Кухаревича за матч Суонси в Чемпионшипе
«Лебеди» обыграли «Миллуолл» со счетом 3:0
30 сентября состоялся матч 9-го тура Чемпионшипа между клубами «Суонси» и «Миллуолл». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Уэльса.
Украинский форвард гостей Николай Кухаревич начал поединок в запасе. Украинец появился на поле после первого тайма, а уже на 79-й минуте сделал счет 3:0 в пользу своей команды.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Николаю оценку в 7.3 баллов, что является лучшим показателем среди игроков, которые появились на поле со скамейки запасных у обеих команд.
Лучшим игроком поединка был признан Джош Кэй (8.2), который отдал ассист на Николая.
Оценки WhoScored за матч Миллуолл – Суонси – 0:3
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