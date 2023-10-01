Украинский суперсаб. Названа оценка Кухаревича за матч Суонси в Чемпионшипе

30 сентября состоялся матч 9-го тура Чемпионшипа между клубами «Суонси» и «Миллуолл». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Уэльса.

Украинский форвард гостей Николай Кухаревич начал поединок в запасе. Украинец появился на поле после первого тайма, а уже на 79-й минуте сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Николаю оценку в 7.3 баллов, что является лучшим показателем среди игроков, которые появились на поле со скамейки запасных у обеих команд.

Лучшим игроком поединка был признан Джош Кэй (8.2), который отдал ассист на Николая.

Оценки WhoScored за матч Миллуолл – Суонси – 0:3