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  4. ВИДЕО. Кухаревич отметился первым голом за Суонси в Чемпионшипе
Англия
30 сентября 2023, 18:59 |
981
0

ВИДЕО. Кухаревич отметился первым голом за Суонси в Чемпионшипе

Николай помог команде обыграть «Миллуол» в матче 9-го тура Чемпионшипа

30 сентября 2023, 18:59 |
981
0
ВИДЕО. Кухаревич отметился первым голом за Суонси в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

30 сентября состоялся матч 9-го тура Чемпионшипа между клубами «Суонси» и «Миллуол». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Уэльса.

Украинский форвард гостей Николай Кухаревич начал поединок в запасе. Украинец появился на поле после первого тайма, а уже на 79-й минуте сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Для Николая этот мяч стал первым за «Суонси» в Чемпионшипе.

❗️ВИДЕО. Кухаревич отметился первым голом за Суонси в Чемпионшипе

Чемпионшип. 9-й тур. 30 сентября

Миллуолл – Суонси – 0:3

Голы: Лоу, 22, Граймс, 57, Кухаревич, 79

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Миллуолл видео голов и обзор Николай Кухаревич Суонси Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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