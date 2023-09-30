ВИДЕО. Кухаревич отметился первым голом за Суонси в Чемпионшипе

30 сентября состоялся матч 9-го тура Чемпионшипа между клубами «Суонси» и «Миллуол». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Уэльса.

Украинский форвард гостей Николай Кухаревич начал поединок в запасе. Украинец появился на поле после первого тайма, а уже на 79-й минуте сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Для Николая этот мяч стал первым за «Суонси» в Чемпионшипе.



❗️ВИДЕО. Кухаревич отметился первым голом за Суонси в Чемпионшипе

Чемпионшип. 9-й тур. 30 сентября

Миллуолл – Суонси – 0:3

Голы: Лоу, 22, Граймс, 57, Кухаревич, 79