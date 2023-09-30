30.09.2023 14:30 – FT 6 : 1
Англия30 сентября 2023, 17:56 |
122
0
Астон Вилла – Брайтон – 6:1. Хет-трик Уоткинса и разгром. Обзор матча
Яркий матч в АПЛ
30 сентября 2023, 17:56 |
122
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В матче чемпионата Англии «Брайтон» на выезде неожиданно проиграл «Астон Вилле», пропустив шесть голов, в том числе три мяча за 12 минут в первом тайме.
Хет-трик оформил форвард Олли Уоткинс, «Брайтон» впервые в истории пропустил шесть голов. Обе команды имеют по 15 очков.
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Брайтон).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Первис Эступинан (Брайтон).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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