Астон Вилла

В матче чемпионата Англии «Брайтон» на выезде неожиданно проиграл «Астон Вилле», пропустив шесть голов, в том числе три мяча за 12 минут в первом тайме.

Хет-трик оформил форвард Олли Уоткинс, «Брайтон» впервые в истории пропустил шесть голов. Обе команды имеют по 15 очков.