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Чемпионат Англии
Астон Вилла
30.09.2023 14:30 – FT 6 : 1
Брайтон
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Англия
30 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:57
985
9

Неудача Де Дзерби. Астон Вилла уничтожила Брайтон и поднялась в топ-4

Хет-трик Уоткинса, гол Фати

30 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:57
985
9
Неудача Де Дзерби. Астон Вилла уничтожила Брайтон и поднялась в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче очередного тура чемпионата Англии «Астон Вилла» довольно неожиданно разгромила «Брайтон» со счетом 6:1. Три гола бирмингемцы оформили за 26 минут первого тайма.

Хет-трик и результативную передачу у хозяев оформил форвард Олли Уоткинс, а тренера гостей Роберто Де Дзерби может порадовать разве что первый гол Ансу Фати.

Обе команды имеют по 15 очков и держатся в топ-4.

Чемпионат Англии. 7-й тур

Астон Вилла - Брайтон 6:1
Голы: Уоткинс, 14, 21, 65, Эступиньян (в свои ворота), 26, Рэмзи, 86, Дуглас Луис, 90+5 - Фати, 50

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Брайтон).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Первис Эступинан (Брайтон).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Брайтон Астон Вилла Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Зато у МЮ на выезде выиграли. Англия!)
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+3
Octopus
У Брайтона xG больше, я бы не сказал, что они плохо играли, просто у Виллы влетало все что летело.
Нехилый такой щелчок по носу
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+1
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Первый Среди Равных
нічого собі, оце так порвали
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+1
Петя Рудик
Судячи по останнім матчам між ними Вілла незручний суперник для них. 
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0
andre_lui
десь зірку піймали. Але й самі багато чого не забили. Віллу Емері тренує. Ось якраз за два роки гру й поставив. 
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0
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