Неудача Де Дзерби. Астон Вилла уничтожила Брайтон и поднялась в топ-4

В первом матче очередного тура чемпионата Англии «Астон Вилла» довольно неожиданно разгромила «Брайтон» со счетом 6:1. Три гола бирмингемцы оформили за 26 минут первого тайма.

Хет-трик и результативную передачу у хозяев оформил форвард Олли Уоткинс, а тренера гостей Роберто Де Дзерби может порадовать разве что первый гол Ансу Фати.

Обе команды имеют по 15 очков и держатся в топ-4.

Чемпионат Англии. 7-й тур

Астон Вилла - Брайтон 6:1

Голы: Уоткинс, 14, 21, 65, Эступиньян (в свои ворота), 26, Рэмзи, 86, Дуглас Луис, 90+5 - Фати, 50