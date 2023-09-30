30.09.2023 14:30 – FT 6 : 1
Англия30 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:57
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Неудача Де Дзерби. Астон Вилла уничтожила Брайтон и поднялась в топ-4
Хет-трик Уоткинса, гол Фати
30 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:57
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9
В первом матче очередного тура чемпионата Англии «Астон Вилла» довольно неожиданно разгромила «Брайтон» со счетом 6:1. Три гола бирмингемцы оформили за 26 минут первого тайма.
Хет-трик и результативную передачу у хозяев оформил форвард Олли Уоткинс, а тренера гостей Роберто Де Дзерби может порадовать разве что первый гол Ансу Фати.
Обе команды имеют по 15 очков и держатся в топ-4.
Чемпионат Англии. 7-й тур
Астон Вилла - Брайтон 6:1
Голы: Уоткинс, 14, 21, 65, Эступиньян (в свои ворота), 26, Рэмзи, 86, Дуглас Луис, 90+5 - Фати, 50
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Брайтон).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Первис Эступинан (Брайтон).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Нехилый такой щелчок по носу