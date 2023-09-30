Эрик ТЕН ХАГ: «Игроки уже не справляются с нагрузками. Много матчей»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после серьезной травмы Лисандро Мартинеса заявил, что игроки не справляются с нагрузками из-за насыщенного календаря.

«У нас был чемпионат мира посреди сезона, у нас был длинный прошлый сезон, был Кубок Англии, а потом матчи Лиги наций. И очень короткий перерыв. Календарь регулярно насыщается новыми и новыми матчами, игроки не справляются с нагрузками».

«Огромные нагрузки. Многие тренеры, не только я, указывают на это, но ничего не меняется. Игроки не справляются, и поэтому мы видим такое количество травм», – сказал тен Хаг.

Ранее подобное мнение высказывали Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.