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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Игроки уже не справляются с нагрузками. Много матчей»
Англия
30 сентября 2023, 17:32 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:33
309
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Игроки уже не справляются с нагрузками. Много матчей»

Реально ли сократить календарь?

30 сентября 2023, 17:32 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:33
309
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Игроки уже не справляются с нагрузками. Много матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после серьезной травмы Лисандро Мартинеса заявил, что игроки не справляются с нагрузками из-за насыщенного календаря.

«У нас был чемпионат мира посреди сезона, у нас был длинный прошлый сезон, был Кубок Англии, а потом матчи Лиги наций. И очень короткий перерыв. Календарь регулярно насыщается новыми и новыми матчами, игроки не справляются с нагрузками».

«Огромные нагрузки. Многие тренеры, не только я, указывают на это, но ничего не меняется. Игроки не справляются, и поэтому мы видим такое количество травм», – сказал тен Хаг.

Ранее подобное мнение высказывали Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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