Шахтер – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 30 сентября, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Патрика ван Леувена и Виктора Скрипника на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Степаненко, Чигринский, Азаров, Мироши, Бондаренко, Гочолеишвили, Зубков, Кащук, Судаков, Сикан

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Крупский, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук.