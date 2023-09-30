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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 15:59 |
561
0

Шахтер – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч 9-го тура УПЛ начнется в 17:00

30 сентября 2023, 15:59 |
561
0
Шахтер – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Арена Львов

Сегодня, 30 сентября, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Патрика ван Леувена и Виктора Скрипника на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Степаненко, Чигринский, Азаров, Мироши, Бондаренко, Гочолеишвили, Зубков, Кащук, Судаков, Сикан

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Крупский, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук.

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Источник Sport.ua
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