Верес – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Матч 9-го тура УПЛ начнется в 15:00
Сегодня, 30 сентября, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ровно в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 15-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Сергея Лавриненко и Олега Дулуба на матч:
«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко, Марусич, Кучеренко, Балан, С. Шарай, Кучеров, Кухарук, Гайдучик
ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Г. Пасич, Наумец, Олейник, Прядун
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