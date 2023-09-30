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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 14:03 | Обновлено 30 сентября 2023, 15:05
359
0

Верес – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Матч 9-го тура УПЛ начнется в 15:00

30 сентября 2023, 14:03 | Обновлено 30 сентября 2023, 15:05
359
0
Верес – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Стадион Авангард

Сегодня, 30 сентября, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ровно в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 15-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Лавриненко и Олега Дулуба на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко, Марусич, Кучеренко, Балан, С. Шарай, Кучеров, Кухарук, Гайдучик

ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Г. Пасич, Наумец, Олейник, Прядун

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Источник Sport.ua
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