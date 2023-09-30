Верес – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 30 сентября, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ровно в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 15-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Лавриненко и Олега Дулуба на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко, Марусич, Кучеренко, Балан, С. Шарай, Кучеров, Кухарук, Гайдучик

ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Г. Пасич, Наумец, Олейник, Прядун