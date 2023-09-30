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  4. 10-я ракетка. Байндл узнала соперницу в 1-м раунде турнира в Пекине
WTA
30 сентября 2023, 13:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 13:18
211
0

10-я ракетка. Байндл узнала соперницу в 1-м раунде турнира в Пекине

Катерина Байндл сыграет против Каролин Гарсии

30 сентября 2023, 13:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 13:18
211
0
10-я ракетка. Байндл узнала соперницу в 1-м раунде турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Пятая ракетка Украины Катерина Байндл узнала свою первую соперницу на последнем турнире WTA 1000 в сезоне 2023, который проходит в китайском Пекине.

В первом круге Байндл сыграет против девятого номера посева, французской теннисистки Каролин Гарсии. Ранее Байндл и Гарсия между собой не играли.

Напомним, что в основной сетке турнира в Пекине выступают еще три украинские теннисистки – Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Катерина Байндл начинала турнир с квалификации, в финале которой обыграла бельгийку Янину Викмайер.

По теме:
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Катерина Байндл (Козлова) Каролин Гарсия WTA Пекин
Источник Sport.ua
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