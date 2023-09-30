10-я ракетка. Байндл узнала соперницу в 1-м раунде турнира в Пекине

Пятая ракетка Украины Катерина Байндл узнала свою первую соперницу на последнем турнире WTA 1000 в сезоне 2023, который проходит в китайском Пекине.

В первом круге Байндл сыграет против девятого номера посева, французской теннисистки Каролин Гарсии. Ранее Байндл и Гарсия между собой не играли.

Напомним, что в основной сетке турнира в Пекине выступают еще три украинские теннисистки – Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Катерина Байндл начинала турнир с квалификации, в финале которой обыграла бельгийку Янину Викмайер.