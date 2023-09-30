WTA30 сентября 2023, 13:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 13:18
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10-я ракетка. Байндл узнала соперницу в 1-м раунде турнира в Пекине
Катерина Байндл сыграет против Каролин Гарсии
30 сентября 2023, 13:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 13:18
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Пятая ракетка Украины Катерина Байндл узнала свою первую соперницу на последнем турнире WTA 1000 в сезоне 2023, который проходит в китайском Пекине.
В первом круге Байндл сыграет против девятого номера посева, французской теннисистки Каролин Гарсии. Ранее Байндл и Гарсия между собой не играли.
Напомним, что в основной сетке турнира в Пекине выступают еще три украинские теннисистки – Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Катерина Байндл начинала турнир с квалификации, в финале которой обыграла бельгийку Янину Викмайер.
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