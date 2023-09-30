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  4. Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Разобрали все плюсы и минусы Руха»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 11:13 |
75
0

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Разобрали все плюсы и минусы Руха»

Защитник «Кривбасса» рассказал о подготовке к игре с «Рухом»

30 сентября 2023, 11:13 |
75
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Разобрали все плюсы и минусы Руха»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал об эмоциональном состоянии команды после вылета из Кубка Украины и подготовке к игре 9-го тура УПЛ с «Рухом».

– Даниил, какое настроение в команде после игры в Одессе?

– Конечно, уступать неприятно. Что ж, мы сделали выводы и теперь переключаемся на чемпионат. Подготовка к «Руху» проходит плодотворно. Разобрали все плюсы и минусы соперника, и настраиваемся на очень серьезную игру. Мы уважаем каждого соперника. Неважно, кто это: «Рух» или «Шахтер». Все команды в УПЛ сейчас очень непростые.

– Игроки «Руха» в предматчевых интервью также настраиваются на бой, а их наставник даже назвал «Кривбасс» сильнейшим в УПЛ.

– Конечно, всегда приятно, когда о нашей команде говорят хорошие слова, отмечают футбол, который мы демонстрируем. Но мы не должны много внимания обращать на это. Нам нужно продолжать качественно выполнять свою работу и двигаться дальше к нашей цели.

– В воскресенье «Кривбассу» не поможет Олег Кожужко, который пропускает игру из-за перебора предупреждений. Как будем справляться без Олега?

– Да, сейчас Кожушко в хорошей форме и показывает качественную игру, забивает, помогает команде. Но «Кривбасс» имеет хороших нападающих, которые смогут его заменить.

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 1-го октября в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 6-е места в турнирной таблице.

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Источник ФК Кривбасс
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